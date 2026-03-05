O artefato explosivo encontrado nas águas do Rio Paraíba na última terça-feira (3), no Urbanova, bairro da região oeste de São José dos Campos, é “semelhante a um morteiro”, segundo avaliação da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Em nota enviada a OVALE, a pasta disse que o objeto foi localizado por um homem na rotatória da avenida Lineu de Moura, altura da Ponte Flaminio Vaz.