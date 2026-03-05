O artefato explosivo encontrado nas águas do Rio Paraíba na última terça-feira (3), no Urbanova, bairro da região oeste de São José dos Campos, é “semelhante a um morteiro”, segundo avaliação da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).
Em nota enviada a OVALE, a pasta disse que o objeto foi localizado por um homem na rotatória da avenida Lineu de Moura, altura da Ponte Flaminio Vaz.
De acordo com o boletim de ocorrência, Rogério Silva, o 'Pescador de Ferro', realizava “pesca magnética” na estrutura da ponte quando retirou, das águas do rio, um objeto metálico com características semelhantes a um artefato bélico.
Diante do potencial risco à população, a equipe policial isolou o perímetro e realizou o bloqueio parcial da via.
O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar foi acionado e, após análise técnica preliminar, removeu o artefato para um ponto seguro, onde foi realizado o acionamento controlado, resultando na destruição do objeto no próprio local. Não houve registro de vítimas nem de danos materiais adicionais.
O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto no 8º Distrito Policial de São José dos Campos.
Vídeo da pesca
A cena em que Rogério "pesca" o provável morteiro foi registrada em um vídeo, postado em seu perfil no Instagram (@pescadordeferro), onde reúne aproximadamente 2.000 seguidores.
"Pescador de ferro na atividade, pessoal, acabei de pescar um míssil, uma bomba aqui na ponte do Urbanova, vou acionar as autoridades, estou tremendo, acabei de pescar uma bomba, é uma bomba, pessoal", diz ele.
De acordo com Rogério, esta foi a terceira bomba retirada por ele das águas do rio Paraíba.
Morteiro de treinamento
Analisando as imagens do artefato, o ex-militar e caçador e colecionador de tesouros antigos, Douglas Lemes, disse que pode se tratar de um morteiro das Forças Armadas brasileiras, provavelmente feito entre os anos 1960 e 1980, para uso em treinamento.
Ele acredita que o armamento possa ter sido feito pela Escola Polítécnica de São Paulo, atualmente ligada à USP (Universidade de São Paulo).