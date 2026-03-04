O novo arcebispo de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva, nomeado pelo papa Leão 14 na última segunda-feira (2), vai assumir o cargo em uma cerimônia no Santuário Nacional de Aparecida, no dia 2 de maio (sábado), às 15h.

A data foi divulgada pelo arcebispo dom Orlando Brandes, que vai deixar o cargo. “Nossa Senhora espera por você, compareça, a festa será mais bela ainda”, disse ele em vídeo divulgado nas redes sociais.