O novo arcebispo de Aparecida, dom Mário Antonio da Silva, nomeado pelo papa Leão 14 na última segunda-feira (2), vai assumir o cargo em uma cerimônia no Santuário Nacional de Aparecida, no dia 2 de maio (sábado), às 15h.
A data foi divulgada pelo arcebispo dom Orlando Brandes, que vai deixar o cargo. “Nossa Senhora espera por você, compareça, a festa será mais bela ainda”, disse ele em vídeo divulgado nas redes sociais.
A posse acontecerá após a realização da 62ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), de 15 a 24 de abril de 2026, no Santuário Nacional de Aparecida. Mais de 400 bispos devem participar do encontro. A reunião do episcopado brasileiro terá como foco principal a aprovação das novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.
Dom Orlando vai deixar o governo pastoral da Arquidiocese de Aparecida após completar 80 anos. Como determina a regra da Igreja Católica, ele havia pedido a aposentadoria ao completar 75 anos, mas permaneceu no cargo após um pedido do papa Francisco, em 2023.
Dom Mário é atualmente arcebispo metropolitano de Cuiabá (MT) e enviou uma mensagem aos fiéis de Aparecida após ter sido nomeado para a nova Arquidiocese. Ele disse que recebeu a indicação com “espírito de fé, obediência e disponibilidade”.
Em sua saudação, o religioso dirigiu-se aos presbíteros, diáconos, religiosas e religiosos, seminaristas e leigos engajados na ação evangelizadora. Recordou também os romeiros que, junto aos missionários redentoristas, fazem do Santuário Nacional um “lugar de fé, esperança, reconciliação e encontro com Deus”.
Natural de Itararé (SP), dom Mário tem 59 anos e foi ordenado sacerdote em 1991 na Diocese de Jacarezinho (PR). Em 2007, foi nomeado bispo auxiliar de Manaus e, em 2015, se tornou bispo diocesano de Roraima. Desde 2022 é arcebispo metropolitano de Cuiabá. Foi vice-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) no quadriênio 2019-2023 e, desde 2025, é presidente da Cáritas Brasileira, organismo da CNBB.
A Arquidiocese de Aparecida é formada por cinco municípios -- Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira, com 18 paróquias e uma capelania militar.
Em seu território também está o Santuário Nacional de Aparecida, Catedral Arquidiocesana. Em mais de 60 anos de história, ela foi governada por dois bispos auxiliares e cinco arcebispos, sendo o último deles dom Orlando Brandes, que agora se torna arcebispo emérito. Ele estava à frente de Aparecida desde 2017.