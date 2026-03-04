O São José Basketball entra em quadra nesta quinta-feira (5), a partir das 19h30, quando recebe o Osasco, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Na rodada anterior, o time joseense, sob comando do técnico Chris Ahmed, perdeu fora de casa para o Mogi por 78 a 68 e acumulou três derrotas consecutivas no torneio nacional. O último triunfo aconteceu no dia 11 de fevereiro, quando venceu o Vasco no sufoco por 74 a 72, fora de casa.
Agora, terá pela frente um time que vem de derrota por 83 a 66 para o Caxias fora de casa. E é um rival da parte de baixo da classificação.
No momento, o São José está em oitavo lugar, com 17 vitórias e 12 derrotas, com 58,6% de aproveitamento. Já o Osasco está em penúltimo lugar entre 20 participantes, com quatro vitórias, 23 derrotas e 14,8% de aproveitamento.
No primeiro turno, em jogo disputado dia 29 de dezembro, os joseenses venceram o Osasco for de casa por 92 a 73. Assim, vivem a expectativa de mais um triunfo e conseguirem iniciar uma reação no campeonato.
Ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos pelo app oficial do clube ou pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete .
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos.
Crianças menores de 12 anos de idade não pagam ingresso para o setor de arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Existe ainda a venda das cadeiras de quadra, que são comercializadas a preço único de R$ 40.