O São José Basketball entra em quadra nesta quinta-feira (5), a partir das 19h30, quando recebe o Osasco, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Na rodada anterior, o time joseense, sob comando do técnico Chris Ahmed, perdeu fora de casa para o Mogi por 78 a 68 e acumulou três derrotas consecutivas no torneio nacional. O último triunfo aconteceu no dia 11 de fevereiro, quando venceu o Vasco no sufoco por 74 a 72, fora de casa.