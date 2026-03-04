Padre Márlon Múcio, sacerdote da Diocese de Taubaté, encontra-se sedado e internado numa UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital em São José dos Campos, após uma piora em seu estado de saúde.
A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4) pela equipe do religioso, por meio das redes sociais. Em nota, o grupo pediu orações pela recuperação do padre.
“Nosso querido padre Márlon, tão amado por todos, encontra-se hospitalizado e sedado neste momento. Ele, que sempre foi instrumento da graça de Deus em nossas vidas, agora precisa sentir a força da nossa fé”, diz o comunicado.
“Pedimos que cada um se uma em oração sincera, formando uma verdadeira corrente espiritual por sua recuperação. Ofereça um terço, uma missa, uma visita ao santíssimo, um ato de amor”, completa.
O religioso é diagnosticado com RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), uma doença genética rara e neurodegenerativa. A condição compromete funções vitais e exige o uso contínuo de suporte ventilatório, causando internações frequentes. Ele utiliza respirador desde 2010 e já enfrentou diversas internações nos últimos anos.
Recentemente, o religioso passou o Réveillon sob cuidados médicos, consolidando oito passagens pela UTI em 2025. O quadro que levou à internação incluiu dores agudas no peito e suspeita de infarto, sintomas que são monitorados com a evolução da RTD.