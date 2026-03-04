Padre Márlon Múcio, sacerdote da Diocese de Taubaté, encontra-se sedado e internado numa UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital em São José dos Campos, após uma piora em seu estado de saúde.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4) pela equipe do religioso, por meio das redes sociais. Em nota, o grupo pediu orações pela recuperação do padre.