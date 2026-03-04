A Embraer e a Valkyrie Aero, empresa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, anunciaram nesta quarta-feira (4) uma parceria para trazer tecnologias de última geração, com utilização de Inteligência Artificial, para potencializar as capacidades de combate a Sistemas Aéreos Não Tripulados (C-UAS) do A-29 Super Tucano por meio do sistema Gunslinger.

Segundo a Embraer, o sistema Gunslinger IA da Valkyrie permite decisões táticas aprimoradas em tempo real, aperfeiçoando as decisões contra os C-UAS no campo de batalha no apoio a encontrar, corrigir e finalizar as ameaças não tripuladas.