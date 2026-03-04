A Embraer e a Valkyrie Aero, empresa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, anunciaram nesta quarta-feira (4) uma parceria para trazer tecnologias de última geração, com utilização de Inteligência Artificial, para potencializar as capacidades de combate a Sistemas Aéreos Não Tripulados (C-UAS) do A-29 Super Tucano por meio do sistema Gunslinger.
Segundo a Embraer, o sistema Gunslinger IA da Valkyrie permite decisões táticas aprimoradas em tempo real, aperfeiçoando as decisões contra os C-UAS no campo de batalha no apoio a encontrar, corrigir e finalizar as ameaças não tripuladas.
O Gunslinger foi desenvolvido para um cenário em evolução das ameaças dos Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS), garantindo uma solução duradoura e escalável. A tecnologia da Valkyrie Aero aprimora ainda mais as capacidades do A-29 C-UAS que atualmente são baseadas nos sensores integrados existentes.
Militares ao redor do mundo investiram inúmeros recursos contra ameaças não tripuladas disruptivas e persistentes ao utilizarem plataformas de alto nível, como caças convencionais, no combate a drones com custos significativos por missão.
A Embraer informou que o A-29 equipado com o Gunslinger oferece “capacidades C-UAS extremamente eficazes e de baixo custo, aproveitando o avançado cockpit do Super Tucano, autonomia de permanência no alvo e agilidade. Sua capacidade de igualar com segurança a velocidade dos drones de ataque unidirecional cria uma plataforma estável e precisa para canhões, foguetes guiados e outros armamentos”.
"Temos orgulho de anunciar esta parceria com a Valkyrie para aprimorar ainda mais as capacidades do A-29 C-UAS. Com mais de 60.000 horas de voo de combate, o A-29 Super Tucano é a melhor plataforma no mundo em ataques leves e ideal para operações tripuladas contra os C-UAS", afirma Marcio Monteiro, vice-presidente de Inteligência de Mercado da Embraer Defesa & Segurança.
"A Valkyrie está entusiasmada com esta parceria com a Embraer para levar o Gunslinger à plataforma A-29 para clientes em todo o mundo. O Gunslinger nasce das necessidades imediatas dos combatentes de linha de frente – profissionais que a Valkyrie treina e com quem interage diariamente", disse Chris Turner, vice-presidente Sênior de Estratégia Corporativa da Valkyrie Aero.