O Jacareí venceu o Colorado de Caieiras por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (5), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela oitava rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, vai a 16 pontos e sobe para o quarto lugar, atrás dos líderes apenas no saldo de gols. Além disso, alcança seis jogos sem perder e sem tomar gols, enquanto o time de Caieiras tem um ponto, na vice-lanterna.