O Jacareí venceu o Colorado de Caieiras por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (5), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela oitava rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, vai a 16 pontos e sobe para o quarto lugar, atrás dos líderes apenas no saldo de gols. Além disso, alcança seis jogos sem perder e sem tomar gols, enquanto o time de Caieiras tem um ponto, na vice-lanterna.
Na próxima rodada, o Jacaré do Vale joga sábado (7), a partir das 15h, quando visita o Tanabi, no estádio Alberto Victolo. E o Colorado volta a jogar fora de casa, no mesmo dia, mas às 17h, em visita ao Lemense, no estádio Bruno Lazzarini, em Leme.
Como foi o jogo
Em campo, o Jacareí abriu o placar logo aos 11min, com Eduardo. Ele recebeu cruzamento livre na área, chutou, o goleiro rebateu e ele, na sobra, mandou para o fundo do gol: 1 a 0.
Em desvantagem, o time visitante foi para cima em busca do empate, mas faltava qualidade. Porém, o Jacareí estava relaxado demais e acabou dando espaços e sofrendo riscos até sem necessidade no primeiro tempo. Mas, conseguiu manter a vantagem até o intervalo.
Na etapa final, o Jacareí até começou melhor, mas viu o Colorado crescer nos minutos seguintes e assustar em alguns momentos. Aos 11min, por exemplo, veio um chute cruzado, da esquerda que passou bem perto do gol.
Porém o Jacaré do Vale melhorou em campo e, aos 25min, conseguiu ampliar. Após escanteio da direita, Caio Mineiro subiu de cabeça e fez 2 a 0.
Em seguida, aos 28min, perdeu um gol incrível com Diego, que recebeu livre na esquerda e bateu cruzado, mas a bola acertou a trave. No fim, segurou bem a vitória.