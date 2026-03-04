O Tribunal de Justiça aceitou pedido da Prefeitura de São José dos Campos e suspendeu os efeitos da sentença que havia determinado que o município realizasse concurso público para os cargos de assistente social e de psicólogo, e que encerrasse a terceirização desses serviços nas 11 unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e nas três do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

O efeito suspensivo foi concedido em decisão monocrática (individual) do desembargador Nogueira Diefenthäler, relator do processo na 5ª Câmara de Direito Público do TJ.