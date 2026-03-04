Pai, mãe e dois filhos morreram em um grave acidente registrado na tarde de terça-feira (3), na rodovia PRC-280, em Clevelândia, no sudoeste do Paraná.
O carro da família colidiu com um caminhão. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
Quem são as vítimas
Morreram no local:
- Danilo Ferreira, de 29 anos
- Graciele Maurer, de 33 anos
- Maitê Maurer Ferreira, de 2 anos
O filho do casal, Gael Maurer Ferreira, de 6 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A tragédia causou forte comoção na cidade e entre moradores da região.
Dinâmica do acidente
Segundo informações preliminares, o acidente envolveu o automóvel da família e um caminhão que trafegava pela rodovia. Equipes de resgate foram acionadas, mas três vítimas já estavam sem vida quando o socorro chegou.
A criança de 6 anos foi levada em estado grave para atendimento médico, porém morreu pouco depois. As causas da colisão serão investigadas pelos órgãos competentes.