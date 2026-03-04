Adolescentes são suspeitos de roubar e matar o motorista Fabiano Magalhães de Souza, de 44 anos, cujo corpo foi encontrado nesta terça-feira (3) no Rio Paraíba do Sul, na altura do município de Lavrinhas.

A identificação foi feita por familiares. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames que devem apontar oficialmente a causa da morte.

Desaparecimento começou em Cruzeiro