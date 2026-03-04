Adolescentes são suspeitos de roubar e matar o motorista Fabiano Magalhães de Souza, de 44 anos, cujo corpo foi encontrado nesta terça-feira (3) no Rio Paraíba do Sul, na altura do município de Lavrinhas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A identificação foi feita por familiares. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames que devem apontar oficialmente a causa da morte.
Desaparecimento começou em Cruzeiro
Fabiano estava desaparecido desde o dia 24 de fevereiro, quando saiu de casa, em Cruzeiro, dirigindo um Ford Ka 2010. Segundo a família, ele não tinha o costume de ficar sem dar notícias, o que provocou preocupação imediata.
O caso ganhou novos contornos no sábado (28), quando a Polícia Militar abordou um adolescente de 15 anos conduzindo o carro da vítima na Avenida Theodoro Quartim Barbosa.
De acordo com o boletim de ocorrência, o menor teria confessado participação no roubo do veículo, junto com outros dois adolescentes. Após o registro do ato infracional, ele foi liberado ao responsável.
Corpo encontrado no rio aumenta suspeitas
Mesmo com a recuperação do automóvel, o paradeiro de Fabiano permanecia desconhecido, até a localização do corpo no rio.
A descoberta intensificou a dor da família e levantou suspeitas sobre o que teria ocorrido após o roubo do carro.
Inicialmente tratado como desaparecimento, o caso agora é investigado também como possível homicídio. A Polícia Civil apura se há ligação direta entre o roubo do veículo e a morte do motorista.
Investigação segue em andamento
Até o momento, não há confirmação de prisões relacionadas ao óbito. A polícia aguarda laudos periciais e novos depoimentos para esclarecer a dinâmica do crime.
A reportagem acompanha o caso e trará atualizações assim que houver novos desdobramentos.