Foram necessárias 16 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros e outras equipes para liberar o navio carregado com gado, e atracado no Porto de São Sebastião, que pegou fogo na noite de terça-feira (3).

Segundo os bombeiros, o incêndio queimou 30 toneladas de feno no terceiro andar da embarcação, que transportava 2.600 cabeças de gado. Todos os animais foram retirados em segurança e devem ser encaminhados para uma fazenda em Barretos (SP).