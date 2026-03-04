O navio carregado com gado e atracado no Porto de São Sebastião, que pegou fogo na noite de terça-feira (3), foi liberado pelo Corpo de Bombeiros no começo da tarde desta quarta-feira (4), por volta de 13h30. A ocorrência foi dada como encerrada após cerca de 16 horas de combate ao fogo e rescaldo do incêndio.
Segundo a corporação, o incêndio teve início em um compartimento superior da embarcação, onde estavam armazenados feno e ração utilizados na alimentação do gado transportado. A carga do navio North Star 1, de bandeira Síria, tinha como destino a Turquia.
Segundo os bombeiros, o incêndio queimou 30 toneladas de feno no terceiro andar da embarcação, que transportava 2.600 cabeças de gado. Todos os animais foram retirados em segurança e devem ser encaminhados para uma fazenda em Barretos (SP).
A tripulação do navio iniciou o combate às chamas, mas sem equipamentos de proteção, eles tiveram que aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros, que controlou o fogo usando hidrante e caminhões pipa.
Combate às chamas
O Corpo de Bombeiros informou que o hidrante do Porto de São Sebastião falhou e parou de funcionar no meio do combate às chamas, sendo necessário o uso da água dos caminhões. Atuaram equipes de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela.
“As equipes dos bombeiros concentraram esforços na identificação e combate ao foco, atuando de forma coordenada para impedir a propagação das chamas para os demais compartimentos do navio”, disse a corporação.
Participaram da ocorrência 18 bombeiros, com o emprego de seis viaturas operacionais, contando com o apoio do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), do 11º Grupamento de Bombeiros, da administração portuária e de equipes técnicas responsáveis pela embarcação.
Um bombeiro e cinco tripulantes inalaram fumaça e precisaram ser socorrido ao pronto-socorro de São Sebastião pelas equipes do Samu e ambulância do Porto.
Não foram constatados danos estruturais relevantes na embarcação. Os animais permaneceram ilesos, alojados em compartimento inferior isolado das chamas, para depois serem retirados em segurança.
A ocorrência seguiu em fase de monitoramento e rescaldo nesta quarta-feira (4), para eliminação de possíveis focos remanescentes e garantia da segurança no local.