O navio carregado com gado e atracado no Porto de São Sebastião, que pegou fogo na noite de terça-feira (3), foi liberado pelo Corpo de Bombeiros no começo da tarde desta quarta-feira (4), por volta de 13h30. A ocorrência foi dada como encerrada após cerca de 16 horas de combate ao fogo e rescaldo do incêndio.

Segundo a corporação, o incêndio teve início em um compartimento superior da embarcação, onde estavam armazenados feno e ração utilizados na alimentação do gado transportado. A carga do navio North Star 1, de bandeira Síria, tinha como destino a Turquia.