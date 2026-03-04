O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence (HM), unidade da Prefeitura gerenciada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), foi reconhecido como um dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil. O destaque é ainda mais significativo por se tratar do único hospital da Região Metropolitana do Vale do Paraíba a integrar a lista nacional.

O levantamento foi realizado por entidades do setor de saúde, como o Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e divulgado pela jornalista Mônica Bérgamo, do jornal Folha de São Paulo, no início de janeiro.

O estudo avaliou exclusivamente hospitais com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e servirá de base para a escolha dos 10 melhores hospitais públicos do país, que serão anunciados em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.