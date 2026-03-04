A Defensoria Pública do Estado de São Paulo promove, neste sábado (7), em São José dos Campos, a ação itinerante #DáPraResolver, voltada à orientação jurídica gratuita e à renegociação de dívidas.
O evento, que faz parte das comemorações de 20 anos da instituição, busca facilitar a resolução extrajudicial de conflitos, priorizando pendências em serviços essenciais como habitação, água e energia.
Com 100 vagas disponíveis mediante inscrição prévia, o atendimento ocorrerá das 9h às 13h na Praça Afonso Pena, no Centro, onde a equipe da Defensoria realizará o acolhimento inicial e o encaminhamento para parceiros como a Sabesp, EDP Brasil e o CDHU.
Contando com o apoio das Secretarias Municipais de Apoio Social e Habitação, a iniciativa permite que muitos acordos sejam finalizados no próprio local e oferece, ainda, palestras de educação financeira e atividades informativas como parte de sua estratégia de descentralização do acesso à justiça.
Clique aqui para mais informações sobre as ações do #DáPraResolver.