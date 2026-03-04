04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Defensoria promove negociação de dívidas para serviços essenciais

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
GOV/BR
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo promove, neste sábado (7), em São José dos Campos, a ação itinerante #DáPraResolver, voltada à orientação jurídica gratuita e à renegociação de dívidas.

O evento, que faz parte das comemorações de 20 anos da instituição, busca facilitar a resolução extrajudicial de conflitos, priorizando pendências em serviços essenciais como habitação, água e energia.

Com 100 vagas disponíveis mediante inscrição prévia, o atendimento ocorrerá das 9h às 13h na Praça Afonso Pena, no Centro, onde a equipe da Defensoria realizará o acolhimento inicial e o encaminhamento para parceiros como a Sabesp, EDP Brasil e o CDHU.

Contando com o apoio das Secretarias Municipais de Apoio Social e Habitação, a iniciativa permite que muitos acordos sejam finalizados no próprio local e oferece, ainda, palestras de educação financeira e atividades informativas como parte de sua estratégia de descentralização do acesso à justiça.

Clique aqui para mais informações sobre as ações do #DáPraResolver.

