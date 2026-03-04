A Defensoria Pública do Estado de São Paulo promove, neste sábado (7), em São José dos Campos, a ação itinerante #DáPraResolver, voltada à orientação jurídica gratuita e à renegociação de dívidas.

O evento, que faz parte das comemorações de 20 anos da instituição, busca facilitar a resolução extrajudicial de conflitos, priorizando pendências em serviços essenciais como habitação, água e energia.

