O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região disse que a Ericsson vem realizando demissões na unidade da cidade a “conta-gotas”. Desde novembro, segundo a entidade e sem negociação prévia com o sindicato, cerca de 100 trabalhadores teriam sido dispensados.

A empresa, localizada na zona leste de São José dos Campos, faz parte do setor de telecomunicações e emprega cerca de 600 trabalhadores atualmente.