04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
‘ROSAS DE AÇO’

PRF deflagra ação no Vale contra importunação sexual em ônibus

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Unidade da PRF no Vale do Paraíba
Unidade da PRF no Vale do Paraíba

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza a Operação Rosas de Aço nas delegacias do Vale do Paraíba, ação voltada ao combate à importunação sexual no transporte coletivo de passageiros. A operação acontece entre 3 e 8 de março.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A iniciativa será encerrada no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, e tem como objetivo conscientizar passageiros sobre o que caracteriza a importunação sexual e quais medidas devem ser adotadas em caso de ocorrência ou testemunho desse tipo de crime.

Durante a operação, equipes da PRF irão abordar ônibus de transporte de passageiros para orientar ocupantes sobre a legislação e sobre como buscar ajuda em situações de violência ou constrangimento.

Segundo a PRF, a importunação sexual é qualquer ato de cunho sexual praticado sem o consentimento da vítima, como gestos inapropriados, comentários constrangedores ou toques indesejados. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão.

Em caso de ocorrência durante a viagem, segundo a PRF, deve-se comunicar imediatamente o motorista e solicitar parada no posto da PRF mais próximo ou entrar em contato com a PRF pelo telefone 191.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários