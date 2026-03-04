A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza a Operação Rosas de Aço nas delegacias do Vale do Paraíba, ação voltada ao combate à importunação sexual no transporte coletivo de passageiros. A operação acontece entre 3 e 8 de março.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A iniciativa será encerrada no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, e tem como objetivo conscientizar passageiros sobre o que caracteriza a importunação sexual e quais medidas devem ser adotadas em caso de ocorrência ou testemunho desse tipo de crime.
Durante a operação, equipes da PRF irão abordar ônibus de transporte de passageiros para orientar ocupantes sobre a legislação e sobre como buscar ajuda em situações de violência ou constrangimento.
Segundo a PRF, a importunação sexual é qualquer ato de cunho sexual praticado sem o consentimento da vítima, como gestos inapropriados, comentários constrangedores ou toques indesejados. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão.
Em caso de ocorrência durante a viagem, segundo a PRF, deve-se comunicar imediatamente o motorista e solicitar parada no posto da PRF mais próximo ou entrar em contato com a PRF pelo telefone 191.