A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza a Operação Rosas de Aço nas delegacias do Vale do Paraíba, ação voltada ao combate à importunação sexual no transporte coletivo de passageiros. A operação acontece entre 3 e 8 de março.

A iniciativa será encerrada no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, e tem como objetivo conscientizar passageiros sobre o que caracteriza a importunação sexual e quais medidas devem ser adotadas em caso de ocorrência ou testemunho desse tipo de crime.