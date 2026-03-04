O tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto é investigado pela morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento onde o casal morava, no Brás, região central de São Paulo.

Neto atuou em unidades da Polícia Militar no Vale do Paraíba, incluindo Taubaté e São José dos Campos, onde mantém um apartamento.

