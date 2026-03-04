Um policial militar foi salvo pelo colete balístico após ser atingido por um disparo durante um tiroteio na comunidade da Topolândia, em São Sebastião, no Litoral Norte. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (3), durante operação contra o tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com boletim, registrado no Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar realizava incursão na região conhecida como Olaria, área já mapeada por denúncias de comércio de entorpecentes.

PM atingido no colete durante confronto