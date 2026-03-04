Um policial militar foi salvo pelo colete balístico após ser atingido por um disparo durante um tiroteio na comunidade da Topolândia, em São Sebastião, no Litoral Norte. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (3), durante operação contra o tráfico de drogas.
De acordo com boletim, registrado no Polícia Civil, a equipe da Polícia Militar realizava incursão na região conhecida como Olaria, área já mapeada por denúncias de comércio de entorpecentes.
PM atingido no colete durante confronto
Segundo a versão oficial, quatro suspeitos foram vistos fracionando drogas em uma escadaria da comunidade. No momento da aproximação policial, ao menos um deles teria efetuado disparos contra os agentes.
Houve revide. Durante o confronto, um PM foi atingido na altura das costelas, do lado direito. O projétil foi absorvido pelo colete balístico, evitando ferimentos graves. Ele não sofreu lesões aparentes.
Após a troca de tiros, os suspeitos tentaram fugir pela escadaria, mas três deles foram detidos. Um quarto indivíduo conseguiu escapar por uma área de vala e tubulação de esgoto.
Drogas e arma apreendidas
Na operação, foram apreendidos:
- 1,8 kg de maconha (618 porções);
- 680 pinos de cocaína;
- 504 porções de crack;
- 117 porções de haxixe;
- Pistola calibre 9mm com numeração suprimida;
A arma foi localizada caída na escadaria, em posição aberta, com indícios de que tenha sido abandonada durante a fuga.
Segundo a Polícia Civil, os detidos foram autuados por tráfico de drogas e tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública.
Prisão em flagrante e pedido de preventiva
O delegado responsável representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando a gravidade dos fatos, o uso de arma de fogo contra agentes públicos e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.
A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de São Sebastião, e o caso seguirá sob investigação.