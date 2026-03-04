A temporada de verão no Litoral Norte foi marcada por cinco mortes em afogamentos, segundo levantamento do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Outras 755 pessoas foram salvas também em ocorrências no mar, em 510 registros de salvamentos.

Os dados compreendem o período de 1º de janeiro a 2 de março de 2026, nas praias do Litoral Norte, nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.