A temporada de verão no Litoral Norte foi marcada por cinco mortes em afogamentos, segundo levantamento do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Outras 755 pessoas foram salvas também em ocorrências no mar, em 510 registros de salvamentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os dados compreendem o período de 1º de janeiro a 2 de março de 2026, nas praias do Litoral Norte, nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
“No período, as equipes atuaram de forma preventiva e operacional, realizando salvamentos e atendimentos relacionados a ocorrências de afogamento nos municípios abaixo relacionados”, disse o GBMar.
Em todo o litoral paulista, o período registra 46 mortes em afogamentos e 1.843 vidas salvas, em 1.245 ocorrências no mar.
Em janeiro e fevereiro de 2025, o litoral paulista acumulou 24 mortes e 1.349 vidas salvas em afogamentos. No ano todo, foram 2.813 salvamentos, resultando em 4.124 vítimas salvas, com 82 óbitos por afogamento no ano passado.
Cidades
No verão de 2026, a cidade do Litoral Norte com mais mortes no mar foi Ubatuba, com três óbitos em janeiro e um em fevereiro, resultando em quatro vidas perdidas. De 1º de janeiro a 2 de março, a cidade contabiliza 249 ocorrências de afogamento e 374 pessoas salvas.
São Sebastião registrou uma morte em fevereiro, com 314 pessoas salvas e 207 ocorrências de afogamento. Caraguatatuba e Ilhabela não tiveram mortes. As duas cidades registraram 26 e 41 pessoas salvas e 21 e 33 afogamentos, respectivamente.
Segundo as informações, a maioria das ocorrências está relacionada a correntes de retorno e ao desrespeito às áreas sinalizadas.
Por meio de nota, o GBMar informou que orienta aos banhistas a procurarem sempre trechos monitorados, evitar nadar sozinhos e respeitar as bandeiras de sinalização.
“O GBMar reforça a importância da prevenção, orientando os banhistas a procurarem áreas assistidas por guarda-vidas, respeitarem a sinalização de segurança e evitarem entrar no mar em condições adversas”, disse a corporação.