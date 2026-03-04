Um homem de 34 anos, com antecedentes criminais, foi preso em São José dos Campos após invadir um restaurante e furtar um celular no bairro Vale do Sol.

A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (4), após acionamento do 190 pelo proprietário, diante do disparo do alarme do estabelecimento.

