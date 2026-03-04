Um homem de 34 anos, com antecedentes criminais, foi preso em São José dos Campos após invadir um restaurante e furtar um celular no bairro Vale do Sol.
A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (4), após acionamento do 190 pelo proprietário, diante do disparo do alarme do estabelecimento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com informações sobre as características do suspeito, informadas pela empresa de monitoramento, policiais militares da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) fizeram buscas pela área e o localizaram na avenida dos Evangélicos, Campo dos Alemães.
Ele portava um celular na mochila e, inicialmente, disse ser o proprietário, mas confessou o crime ao ser incapaz de desbloquear o aparelho.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso, à disposição da Justiça pelo crime de furto.