Um homem procurado pela Justiça por débito de pensão alimentícia foi preso na tarde do último domingo (1º) no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.

A prisão ocorreu por volta das 17h, na rua Orlando Alves de Souza, após o sistema de monitoramento inteligente detectar a placa do veículo do suspeito.

