Um homem procurado pela Justiça por débito de pensão alimentícia foi preso na tarde do último domingo (1º) no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.
A prisão ocorreu por volta das 17h, na rua Orlando Alves de Souza, após o sistema de monitoramento inteligente detectar a placa do veículo do suspeito.
O alerta foi enviado à equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), que realizava patrulhamento na região.
Ao abordarem o veículo, os agentes confirmaram o mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao distrito policial e permanece preso e à disposição da Justiça.