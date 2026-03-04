04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANDADO DE PRISÃO

GCM prende procurado por pensão alimentícia em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por débito de pensão alimentícia foi preso na tarde do último domingo (1º) no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.

A prisão ocorreu por volta das 17h, na rua Orlando Alves de Souza, após o sistema de monitoramento inteligente detectar a placa do veículo do suspeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O alerta foi enviado à equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), que realizava patrulhamento na região.

Ao abordarem o veículo, os agentes confirmaram o mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao distrito policial e permanece preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários