Esta foi a reação de Rogério Silva, o 'Pescador de Ferro', após pescar um artefato explosivo nas águas do Rio Paraíba, na ponte Ponte Flaminio Vaz de Lima, no Urbanova, na zona oeste de São José dos Campos, na última terça-feira (3).

A localização do explosivo provocou a interdição da ponte, principal acesso do bairro, travando o Urbanova e provocando congestionamento no período da tarde. Policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram acionados e detonaram o artefato explosivo.

A cena em que Rogério "pesca" a bomba foi registrada em um vídeo, postado em seu perfil no Instagram (@pescadordeferro), onde reúne aproximadamente 2.000 seguidores. "Pescador de ferro na atividade, pessoal, acabei de pescar um míssil, uma bomba aqui na ponte do Urbanova, vou acionar as autoridades, estou tremendo, acabei de pescar uma bomba, é uma bomba, pessoal".

De acordo com Rogério, esta foi a terceira bomba retirada por ele das águas do Paraíba.