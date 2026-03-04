04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
MURALHA PAULISTA

Devedor de pensão procurado pela Justiça é preso em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Um homem procurado pela Justiça por débito de pensão alimentícia, identificado pelas iniciais D.D.D., foi localizado e preso na avenida Dr. Arthur da Costa Filho, região central de Caraguatatuba.

A prisão ocorreu no domingo (1º), às 20h10, após a GCM (Guarda Civil Municipal) receber alerta por meio do Muralha Paulista, repassado pelo COI (Centro de Operações Integradas).

A equipe abordou o suspeito e constatou que se tratava do procurado com mandado de prisão em aberto.

Ele foi conduzido ao distrito policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

