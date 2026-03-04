Um homem procurado pela Justiça por débito de pensão alimentícia, identificado pelas iniciais D.D.D., foi localizado e preso na avenida Dr. Arthur da Costa Filho, região central de Caraguatatuba.

A prisão ocorreu no domingo (1º), às 20h10, após a GCM (Guarda Civil Municipal) receber alerta por meio do Muralha Paulista, repassado pelo COI (Centro de Operações Integradas).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp