SANTOS DUMONT

City Tour São José realiza visita guiada à Casa Encantada

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Casa Encantada no Parque Santos Dumont, em São José dos Campos
Casa Encantada no Parque Santos Dumont, em São José dos Campos

O City Tour São José dos Campos realiza, no próximo sábado (7), um roteiro especial gratuito pelo Parque Santos Dumont. A atividade é gratuita e aberta a moradores e turistas.

O passeio

O tour começa às 9h com uma visita monitorada às réplicas do 14-Bis e dos foguetes da família Sonda, que recontam a história da aviação na cidade.

A programação segue às 10h com uma visita à Casa Encantada, réplica da residência do inventor Alberto Santos Dumont, onde serão apresentadas sua trajetória e contribuições científicas. O roteiro termina com uma oficina lúdica de construção de aviões aerodinâmicos para os participantes.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas até sexta-feira (6) pela Central 156 (telefone, site ou aplicativo) ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. A organização recomenda que o público utilize roupas confortáveis e leve garrafas de água para o percurso.

