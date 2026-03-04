O City Tour São José dos Campos realiza, no próximo sábado (7), um roteiro especial gratuito pelo Parque Santos Dumont. A atividade é gratuita e aberta a moradores e turistas.

O passeio

O tour começa às 9h com uma visita monitorada às réplicas do 14-Bis e dos foguetes da família Sonda, que recontam a história da aviação na cidade.

