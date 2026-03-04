Um homem foi preso portando uma arma de fogo no Residencial Vale das Acácias, em Pindamonhangaba.
A ação ocorreu na terça-feira (3), às 22h10, quando policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) o abordaram e localizaram com ele um revólver calibre .32 com a numeração suprimida, três munições do mesmo calibre e um celular Samsung.
Ele foi apresentado ao Plantão de Polícia Judiciária onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O armamento foi apreendido.