PORTE ILEGAL DE ARMA

Pindamonhangaba: homem é preso com arma e munições em residencial

Por Da redação | Pindamonhangaba
Divulgação/3º Baep
Arma apreendida em Pindamonhangaba
Um homem foi preso portando uma arma de fogo no Residencial Vale das Acácias, em Pindamonhangaba.

A ação ocorreu na terça-feira (3), às 22h10, quando policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) o abordaram e localizaram com ele um revólver calibre .32 com a numeração suprimida, três munições do mesmo calibre e um celular Samsung.

Ele foi apresentado ao Plantão de Polícia Judiciária onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O armamento foi apreendido.

