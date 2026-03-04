Um acidente na rodovia SP-062 em Aparecida terminou com a morte de um motociclista na tarde de terça-feira (3), na região do bairro Ponte Alta. Segundo o boletim de ocorrência, houve colisão transversal entre uma caminhonete e uma moto, e o condutor da caminhonete teria deixado o local após o impacto, sem prestar socorro.

O caso foi registrado para apuração pela Polícia Civil, com requisição de perícia e exames no IML (Instituto Médico Legal).