OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE NA SP-062

Motociclista morre após colisão com camionete em estrada do Vale

Por Jesse Nascimento | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Vítima fatal foi identificada como Paulo Freire da Costa, de 74 anos
Um acidente na rodovia SP-062 em Aparecida terminou com a morte de um motociclista na tarde de terça-feira (3), na região do bairro Ponte Alta. Segundo o boletim de ocorrência, houve colisão transversal entre uma caminhonete e uma moto, e o condutor da caminhonete teria deixado o local após o impacto, sem prestar socorro.

O caso foi registrado para apuração pela Polícia Civil, com requisição de perícia e exames no IML (Instituto Médico Legal).

A vítima fatal foi identificada como Paulo Freire da Costa, de 74 anos, que estava na motocicleta. Ele chegou a ser atendido por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, mas o óbito foi constatado após o atendimento, conforme o registro.

Segundo o boletim, dentro da caminhonete havia três pessoas (passageiros) e o condutor não estava no local quando a equipe chegou. Um dos ocupantes relatou informalmente que o veículo era conduzido pelo proprietário da caminhonete. Já uma passageira afirmou informalmente que quem dirigia seria um funcionário, mas não soube identificá-lo, de acordo com o registro.

O boletim descreve que, durante vistoria preliminar, foram encontradas latas de cerveja no interior do veículo, algumas vazias e outras fechadas e geladas. A Polícia Civil solicitou perícia no local e nos veículos, além de exames necroscópico e toxicológico no IML, para esclarecer a dinâmica do acidente.

O caso foi registrado para apuração de homicídio culposo na direção de veículo automotor e também por deixar de prestar socorro, além de lesão corporal culposa devido a ferimentos relatados em um dos ocupantes do veículo, conforme o boletim do acidente em Aparecida.

