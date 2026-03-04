Ações da Prefeitura ao longo de março incluem debates, serviços de proteção e eventos de conscientização sobre os direitos femininos. O calendário de março busca fortalecer a rede de proteção, difundir políticas públicas, minimizar a opressão de gênero, desconstruir padrões limitantes e incentivar o empoderamento feminino em diversas frentes da sociedade.
As atividades, que percorrerão todas as regiões da cidade, incluem rodas de conversa, fóruns, debates e palestras, com o foco de atingir desde usuárias de serviços públicos e estudantes até profissionais da área e servidoras municipais.
Programação
Os eventos serão realizados em locais estratégicos, como as Casas do Idoso, unidades do Cras e Creas, além de pontos de grande fluxo, como o Terminal Central (Rodoviária Velha), o Parque Vicentina Aranha e o Calçadão da rua 7 de Setembro.
Confira:
- 4 de março (14h): Saúde mental e gênero (Creas Leste)
- 8 de março (9h às 12h): Bate-papo e serviços públicos no Parque Vicentina Aranha
- 12 de março (5h30 às 8h): Ação de conscientização no Terminal Central
- 13 de março (8h às 12h): Fórum "Mulheres na Sua Pluralidade" no Centro da Juventude
- 31 de março (11h às 14h): Encerramento com divulgação de serviços no Calçadão da rua 7 de Setembro
A programação completa, com horários e endereços de todas as unidades participantes (Cras, Creas e Casas do Idoso), pode ser consultada diretamente nos canais oficiais da Prefeitura de São José dos Campos.