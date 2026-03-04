Ações da Prefeitura ao longo de março incluem debates, serviços de proteção e eventos de conscientização sobre os direitos femininos. O calendário de março busca fortalecer a rede de proteção, difundir políticas públicas, minimizar a opressão de gênero, desconstruir padrões limitantes e incentivar o empoderamento feminino em diversas frentes da sociedade.

As atividades, que percorrerão todas as regiões da cidade, incluem rodas de conversa, fóruns, debates e palestras, com o foco de atingir desde usuárias de serviços públicos e estudantes até profissionais da área e servidoras municipais.

Programação