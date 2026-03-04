04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PROTAGONISMO

São José dos Campos realiza programação gratuita no Mês da Mulher

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Eventos gratuitos em São José acontecem durante o Mês da Mulher
Eventos gratuitos em São José acontecem durante o Mês da Mulher

Ações da Prefeitura ao longo de março incluem debates, serviços de proteção e eventos de conscientização sobre os direitos femininos. O calendário de março busca fortalecer a rede de proteção, difundir políticas públicas, minimizar a opressão de gênero, desconstruir padrões limitantes e incentivar o empoderamento feminino em diversas frentes da sociedade.

As atividades, que percorrerão todas as regiões da cidade, incluem rodas de conversa, fóruns, debates e palestras, com o foco de atingir desde usuárias de serviços públicos e estudantes até profissionais da área e servidoras municipais.

Programação

Os eventos serão realizados em locais estratégicos, como as Casas do Idoso, unidades do Cras e Creas, além de pontos de grande fluxo, como o Terminal Central (Rodoviária Velha), o Parque Vicentina Aranha e o Calçadão da rua 7 de Setembro.

Confira:

  • 4 de março (14h): Saúde mental e gênero (Creas Leste)
  • 8 de março (9h às 12h): Bate-papo e serviços públicos no Parque Vicentina Aranha
  • 12 de março (5h30 às 8h): Ação de conscientização no Terminal Central
  • 13 de março (8h às 12h): Fórum "Mulheres na Sua Pluralidade" no Centro da Juventude
  • 31 de março (11h às 14h): Encerramento com divulgação de serviços no Calçadão da rua 7 de Setembro

A programação completa, com horários e endereços de todas as unidades participantes (Cras, Creas e Casas do Idoso), pode ser consultada diretamente nos canais oficiais da Prefeitura de São José dos Campos.

