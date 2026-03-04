A Prefeitura de São José dos Campos finalizou, na última sexta-feira (28), a recomposição das calçadas na rua Polar, no bairro Jardim Satélite.
A medida resolve um problema noticiado pelo OVALE, que persistia desde o temporal de 30 de janeiro, quando a queda de árvores destruiu o pavimento de bloquetes da região.
A recuperação começou com a destoca, retirada da base dos troncos, no dia 23 de janeiro. O local acumulava lixo e impedia o tráfego seguro de pedestres. Posteriormente, houve a instalação dos blocos e o nivelamento do passeio público.
Com a retirada dos troncos e o conserto do piso, os pedestres não precisam mais caminhar pela rua, normalizando a mobilidade e a higiene no bairro residencial.
