Como parte das celebrações do Mês da Mulher, a Prefeitura de São José dos Campos promove, neste sábado (7), uma aula gratuita de defesa pessoal voltada ao público feminino. O evento acontece das 8h às 11h, no Parque Vicentina Aranha, na Vila Adyana.
A iniciativa integra o programa Patrulha Maria da Penha, da GCM (Guarda Civil Municipal), e faz parte de um cronograma de atividades que serão desenvolvidas ao longo de março de 2026.
Treinamento
A aula tem como objetivo fortalecer a autonomia e a confiança das participantes. A programação inclui:
- Noções básicas de prevenção: Como identificar situações de risco.
- Postura e consciência corporal: Técnicas para impor presença e evitar abordagens.
- Técnicas de proteção: Movimentos práticos de defesa em casos de agressão.
O treinamento será conduzido pelo investigador da Polícia Civil, José Renato Rodrigues Júnior, que atua voluntariamente no projeto desde 2022.
Como participar
As aulas ocorrem regularmente no primeiro e no terceiro sábado de cada mês, fruto da parceria entre a Prefeitura e a Polícia Civil por meio do programa São José Unida.
O treinamento é aberto a todas as mulheres que quiserem comparecer. Não é necessário realizar cadastro prévio. A inscrição é feita no local com as equipes da GCM presentes no evento.
O Parque Vicentina Aranha fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.
Programa
Os treinamentos tiveram início em 2022. Atualmente, o programa conta com 141 mulheres inscritas e uma lista de espera com 199 nomes aguardando a abertura de novas vagas, reforçando a importância da iniciativa para a segurança pública e o bem-estar feminino na região.