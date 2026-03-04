Como parte das celebrações do Mês da Mulher, a Prefeitura de São José dos Campos promove, neste sábado (7), uma aula gratuita de defesa pessoal voltada ao público feminino. O evento acontece das 8h às 11h, no Parque Vicentina Aranha, na Vila Adyana.

A iniciativa integra o programa Patrulha Maria da Penha, da GCM (Guarda Civil Municipal), e faz parte de um cronograma de atividades que serão desenvolvidas ao longo de março de 2026.

Treinamento