04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PATRULHA M.DA PENHA

GCM oferece aula gatuita de defesa pessoal para mulheres em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Aula de defesa pessoal para mulheres
Aula de defesa pessoal para mulheres

Como parte das celebrações do Mês da Mulher, a Prefeitura de São José dos Campos promove, neste sábado (7), uma aula gratuita de defesa pessoal voltada ao público feminino. O evento acontece das 8h às 11h, no Parque Vicentina Aranha, na Vila Adyana.

A iniciativa integra o programa Patrulha Maria da Penha, da GCM (Guarda Civil Municipal), e faz parte de um cronograma de atividades que serão desenvolvidas ao longo de março de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Treinamento

A aula tem como objetivo fortalecer a autonomia e a confiança das participantes. A programação inclui:

  • Noções básicas de prevenção: Como identificar situações de risco.
  • Postura e consciência corporal: Técnicas para impor presença e evitar abordagens.
  • Técnicas de proteção: Movimentos práticos de defesa em casos de agressão.

O treinamento será conduzido pelo investigador da Polícia Civil, José Renato Rodrigues Júnior, que atua voluntariamente no projeto desde 2022.

Como participar

As aulas ocorrem regularmente no primeiro e no terceiro sábado de cada mês, fruto da parceria entre a Prefeitura e a Polícia Civil por meio do programa São José Unida.

O treinamento é aberto a todas as mulheres que quiserem comparecer. Não é necessário realizar cadastro prévio. A inscrição é feita no local com as equipes da GCM presentes no evento.

O Parque Vicentina Aranha fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.

Programa

Os treinamentos tiveram início em 2022. Atualmente, o programa conta com 141 mulheres inscritas e uma lista de espera com 199 nomes aguardando a abertura de novas vagas, reforçando a importância da iniciativa para a segurança pública e o bem-estar feminino na região.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários