Um homem foi preso conduzindo um veículo produto de furto no bairro Jardim Vale do Sol, em São José dos Campos.

A ação ocorreu na terça-feira (3), por volta das 18h45 durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

