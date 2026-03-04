04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRODUTO DE FURTO

Baep recupera carro furtado em 2025 e prende condutor em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Carro furtado em novembro de 2025
Carro furtado em novembro de 2025

Um homem foi preso conduzindo um veículo produto de furto no bairro Jardim Vale do Sol, em São José dos Campos.

A ação ocorreu na terça-feira (3), por volta das 18h45 durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe deu ordem de parada a um veículo Audi C3 e em verificação, constatou que se tratava de um automóvel furtado na cidade em 10 de novembro de 2025.

O condutor foi encaminhado ao Plantão de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários