Um incêndio registrado na noite desta terça-feira (3) chamou a atenção de moradores e visitantes nas proximidades do Porto de São Sebastião, no Litoral Norte. A fumaça intensa que saía de um navio atracado no local pôde ser vista à distância e rapidamente despertou a curiosidade e a preocupação de quem passava pela região.

Imagens recebidas pela reportagem mostram uma grande quantidade de fumaça saindo da embarcação. O registro foi feito por pessoas que estavam nas imediações do porto no momento do incidente.