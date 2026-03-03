03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FOGO

URGENTE: fumaça em navio no Porto de São Sebastião assusta

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Fumaça no navio
Um incêndio registrado na noite desta terça-feira (3) chamou a atenção de moradores e visitantes nas proximidades do Porto de São Sebastião, no Litoral Norte. A fumaça intensa que saía de um navio atracado no local pôde ser vista à distância e rapidamente despertou a curiosidade e a preocupação de quem passava pela região.

Imagens recebidas pela reportagem mostram uma grande quantidade de fumaça saindo da embarcação. O registro foi feito por pessoas que estavam nas imediações do porto no momento do incidente.

De acordo com o relato de uma testemunha ouvida pela reportagem, alguns tripulantes teriam saltado da embarcação durante o incêndio. No entanto, até o momento não há confirmação oficial sobre a dinâmica da ocorrência.

Também não há informações sobre pessoas feridas.

Comentários