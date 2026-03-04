José Geraldo Pereira Gonçalves, de 53 anos, conhecido como “Purguinha”, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3), após passar cerca de duas semanas desaparecido. O corpo estava em uma área de mata na zona rural de Guaratinguetá.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores localizaram o corpo por volta das 8h20, no bairro Capituba. A vítima estava em avançado estado de decomposição, segundo informações preliminares.