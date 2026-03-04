José Geraldo Pereira Gonçalves, de 53 anos, conhecido como “Purguinha”, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3), após passar cerca de duas semanas desaparecido. O corpo estava em uma área de mata na zona rural de Guaratinguetá.
De acordo com o boletim de ocorrência, moradores localizaram o corpo por volta das 8h20, no bairro Capituba. A vítima estava em avançado estado de decomposição, segundo informações preliminares.
Um morador relatou que foi até a região para verificar o gado quando percebeu um forte odor vindo da mata. Ao entrar no local, nas proximidades de um brejo, encontrou o corpo. A família foi avisada, e o filho fez o reconhecimento.
José Geraldo foi encontrado despido. O short que ele usava no dia do desaparecimento estava ao lado do corpo. A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Científica. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópico e toxicológico que deverão apontar a causa da morte.
Segundo relato do filho à polícia, “Purguinha” enfrentava um período de profundo abalo emocional desde a morte da esposa, há cerca de três meses, em decorrência de um câncer de rápida evolução. Após a perda, ele passou a morar sozinho e apresentava sinais de desmotivação e desorientação.
Em determinado momento, saiu de casa e não retornou mais. O desaparecimento havia sido comunicado pela família. O caso foi registrado como morte suspeita (não criminal) e encontro de cadáver, e será investigado pelo 2º Distrito Policial de Guaratinguetá.