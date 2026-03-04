A Prefeitura de São José dos Campos inicia nesta quinta-feira (5) uma obra de melhoria viária na Travessa Sarah Suzan Sacilotti de Oliveira. Para a realização dos serviços, a via será totalmente interditada durante o dia.

O bloqueio ocorrerá no trecho entre a Avenida Saíras e a Rua Professor Luiz Gonzaga Rios, no Jardim Uirá, na região sudeste da cidade. A interdição está prevista para ocorrer das 7h às 17h, com conclusão das intervenções programada para o dia 20 de março.