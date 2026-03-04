O Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté) iniciou, nesta terça-feira (3), uma campanha de arrecadação de absorventes higiênicos em celebração ao Mês da Mulher. A iniciativa visa garantir a dignidade menstrual de adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade no município.

Pobreza Menstrual

Segundo dados do Unicef, a pobreza menstrual no Brasil atinge cerca de 11 milhões de pessoas. A falta de acesso a produtos básicos de higiene e infraestrutura sanitária adequada faz com que muitas estudantes faltem às aulas e trabalhadoras se ausentem de seus postos por falta de recursos financeiros.

Campanha