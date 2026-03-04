O Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté) iniciou, nesta terça-feira (3), uma campanha de arrecadação de absorventes higiênicos em celebração ao Mês da Mulher. A iniciativa visa garantir a dignidade menstrual de adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade no município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Pobreza Menstrual
Segundo dados do Unicef, a pobreza menstrual no Brasil atinge cerca de 11 milhões de pessoas. A falta de acesso a produtos básicos de higiene e infraestrutura sanitária adequada faz com que muitas estudantes faltem às aulas e trabalhadoras se ausentem de seus postos por falta de recursos financeiros.
Campanha
Em seu segundo ano de execução, a mobilização pretende superar os números de 2025, quando cerca de 13.500 absorventes foram distribuídos.
Além da coleta de itens de higiene, o projeto conta com a parceria da Liga de Ginecologia e Obstetrícia da Unitau para promover palestras e orientações nas escolas municipais.
Doaçoes
Durante todo o mês de março, a população poderá entregar as doações na sede do Fussta e no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
As doações devem ser entregues preferencialmente em embalagens novas e lacradas na sede do Fussta, localizada na Estrada do Pinhão, nº 243, na Vila Santa Fé, ou na sede da Prefeitura de Taubaté (Paço Municipal), situada na avenida Tiradentes, nº 520, no Centro.