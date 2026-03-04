Um jovem de 19 anos, identificado pelas iniciais K. S. S., foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Jacareí. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2), por volta das 21h, na rua Rosa Monteiro Lino, no bairro Parque Meia Lua.
O suspeito tentou fugir da abordagem policial numa bicicleta e descartou uma sacola com mais de 1,4 kg de entorpecentes sobre o telhado de um imóvel.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
Durante o patrulhamento de rotina, os policiais militares avistaram K. S. S. em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele empreendeu fuga até um imóvel, onde arremessou uma sacola no telhado.
Após breve perseguição, ele foi alcançado e abordado. Com ele, os agentes localizaram 10 porções de cocaína e 10 de maconha.
Em posse da sacola arremessada, a equipe encontrou 338 porções de cocaína (718,21 g) e 338 porções de maconha (695,57 g).
Versão do Indiciado
Em depoimento, K. S. S. negou ser dono dos entorpecentes, afirmando que estava apenas saindo para comprar um lanche para sua esposa grávida e que portava apenas dinheiro.
O suspeito afirmou que as drogas já estavam na viatura policial no momento da abordagem e que as câmeras de monitoramento no local poderiam confirmar sua versão.
Apesar das alegações, considerando os fatos e as apreensões, a autoridade policial ratificou o flagrante com base no Artigo 33 da Lei nº 11.343/06. O detido permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.