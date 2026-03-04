Um jovem de 19 anos, identificado pelas iniciais K. S. S., foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Jacareí. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2), por volta das 21h, na rua Rosa Monteiro Lino, no bairro Parque Meia Lua.

O suspeito tentou fugir da abordagem policial numa bicicleta e descartou uma sacola com mais de 1,4 kg de entorpecentes sobre o telhado de um imóvel.

Ocorrência