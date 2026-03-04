Um homem de 39 anos morreu após ser esfaqueado ao invadir a casa da ex-companheira na noite de sábado (28). Segundo as informações apuradas, ele teria ido ao local com a intenção de atacá-la, mas acabou atingido pelo atual companheiro da mulher, que reagiu para defendê-la.

O caso foi registrado por volta das 23h30, na rua Custódia da Silva Anacleto, no bairro Imperatriz, em Criciúma. A vítima foi identificada como Arthur Henrique Motta Sezara.