Um homem de 39 anos morreu após ser esfaqueado ao invadir a casa da ex-companheira na noite de sábado (28). Segundo as informações apuradas, ele teria ido ao local com a intenção de atacá-la, mas acabou atingido pelo atual companheiro da mulher, que reagiu para defendê-la.
O caso foi registrado por volta das 23h30, na rua Custódia da Silva Anacleto, no bairro Imperatriz, em Criciúma. A vítima foi identificada como Arthur Henrique Motta Sezara.
De acordo com relatos, o homem não aceitava o fim do relacionamento e vinha fazendo ameaças frequentes contra a ex-companheira. Na noite do ocorrido, ele teria invadido a residência, agarrado a mulher e feito novas ameaças.
O atual companheiro dela, que também estava no imóvel, interveio e desferiu golpes de faca contra o invasor. Um dos ferimentos atingiu a região do pescoço, alcançando a veia jugular.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi confirmada ainda no local. O caso será investigado pelas autoridades.