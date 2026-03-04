Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas pelo companheiro na tarde de domingo (1º) ao tentar defender o filho, de 22 anos, que também ficou gravemente ferido. O caso elevou para 15 o número de feminicídios registrados em Goiás neste ano.

O crime ocorreu no Conjunto Habitacional Juca Arantes 1, em Itumbiara. De acordo com a Polícia Militar, Valdirene dos Santos Ferreira foi atacada ao intervir em uma agressão contra o filho, que seria o alvo inicial do suspeito.