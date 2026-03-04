A empresária Priscila Dorneles morreu no sábado (28) e a notícia provocou grande repercussão nas redes sociais. Ela era conhecida pelo trabalho na área da estética e não resistiu após ser encontrada sem sinais vitais, apesar das tentativas de reanimação.

O caso foi registrado em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, Priscila estava deitada no chão enquanto a irmã realizava manobras de reanimação cardiopulmonar. No entanto, ela já não apresentava sinais vitais.