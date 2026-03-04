04 de março de 2026
TRAGÉDIA

Biomédica é encontrada sem vida em casa pelos familiares

Por Da Redação | Inhumas (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
A empresária Priscila Dorneles
A empresária Priscila Dorneles

A empresária Priscila Dorneles morreu no sábado (28) e a notícia provocou grande repercussão nas redes sociais. Ela era conhecida pelo trabalho na área da estética e não resistiu após ser encontrada sem sinais vitais, apesar das tentativas de reanimação.

O caso foi registrado em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, Priscila estava deitada no chão enquanto a irmã realizava manobras de reanimação cardiopulmonar. No entanto, ela já não apresentava sinais vitais.

Formada em biomedicina, a empresária era proprietária da PD Clinic e também atendia clientes em Goiânia e Anápolis. Nas redes sociais, compartilhava a rotina profissional, resultados de procedimentos estéticos, viagens e publicações relacionadas à fé.

O velório foi realizado neste domingo (1º), na Pax Aliança, em Inhumas, reunindo familiares, amigos e clientes.

A Polícia Civil informou que solicitou exames periciais para esclarecer a causa da morte. Até o momento, a Polícia Científica não divulgou a conclusão do laudo.

