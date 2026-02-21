A concessionária RioSP informou que o conjunto transportador que realiza o deslocamento da supercarga especial pela rodovia Presidente Dutra terá um novo percurso programado para a próxima segunda-feira (23), passando pelo Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A operação tem início previsto a partir das 9h30, com saída do km 101, em Pindamonhangaba, com destino ao km 78, em Roseira. Caso haja condições operacionais e de segurança favoráveis, a carga poderá seguir até o km 35. Essa avaliação será realizada durante o próprio deslocamento.
A supercarga é composta por um transformador de grande porte, transportado em uma composição com cerca de 135 metros de comprimento, seis metros de largura e peso superior a 800 toneladas. O equipamento iniciou o transporte em Guarulhos (SP) e tem como destino final o Porto de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. A carga passará por toda extensão da Dutra no Vale do Paraíba.
A concessionária reforçou que toda a operação é realizada com planejamento técnico rigoroso e monitoramento constante das equipes de tráfego, priorizando a segurança dos clientes da rodovia e dos profissionais envolvidos.
Durante o deslocamento, poderão ocorrer interferências pontuais no tráfego, sempre com o acompanhamento das equipes operacionais da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal.
As próximas programações de movimentação ocorrerão em datas ainda a serem definidas.