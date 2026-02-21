A concessionária RioSP informou que o conjunto transportador que realiza o deslocamento da supercarga especial pela rodovia Presidente Dutra terá um novo percurso programado para a próxima segunda-feira (23), passando pelo Vale do Paraíba.

A operação tem início previsto a partir das 9h30, com saída do km 101, em Pindamonhangaba, com destino ao km 78, em Roseira. Caso haja condições operacionais e de segurança favoráveis, a carga poderá seguir até o km 35. Essa avaliação será realizada durante o próprio deslocamento.