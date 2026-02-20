São José dos Campos ganha um novo espaço de arte ao ar livre com a abertura da exposição “Arqueologia do Presente”, no CAEB (Centro Ambiental e Artístico-Cultural Edoardo Bonetti), no bairro Torrão de Ouro. A mostra marca o início oficial do espaço expositivo permanente da instituição e reúne obras inéditas de três artistas da região, propondo reflexões sobre corpo, memória, tempo e território.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A exposição é resultado da primeira Residência Artística do projeto ARCO – Arte Compartilhada. Participam Douglas Reis, de Jacareí, e Duda Prado e Fabián Alonso, de São José dos Campos. A curadoria é de Pitiu Bomfin, com produção cultural de Paulo H Rosa, mentoria de Francela Carrera e produção executiva de Vagner Nery.
Com o Vale do Paraíba como elemento ativo no processo criativo, as obras estabelecem diálogo direto com a paisagem e com a história do território.
Em “Corpo-Casa”, Douglas Reis apresenta uma instalação arquitetônica aberta em madeira. A proposta transforma a ideia de casa em espaço de passagem e convivência, evocando memórias coletivas.
Duda Prado assina “Presença como Travessia”, instalação construída com tecidos e pigmentos. A obra cria ambientes de contemplação e silêncio, incentivando o público a desacelerar e a perceber o corpo e a paisagem de forma mais sensível.
Já Fabián Alonso apresenta “Huáça – Fenda Aberta”, conjunto escultórico inspirado em sítios arqueológicos e urnas funerárias de povos originários. As peças emergem do solo como fragmentos simbólicos, levantando discussões sobre patrimônio cultural e apagamentos históricos.
O CAEB está localizado em uma área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, em São José dos Campos. Inaugurado em 2017, o espaço foi idealizado por Edoardo Bonetti e Ema Ely Salomão Bonetti, com a proposta de transformar um antigo centro de treinamento executivo em um polo voltado a atividades socioambientais e artístico-culturais.
Ao longo dos anos, o centro se consolidou como referência no Vale do Paraíba, promovendo encontros com pesquisadores, concertos e iniciativas ligadas à arte, cultura, saúde e novas práticas socioambientais.