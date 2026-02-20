São José dos Campos ganha um novo espaço de arte ao ar livre com a abertura da exposição “Arqueologia do Presente”, no CAEB (Centro Ambiental e Artístico-Cultural Edoardo Bonetti), no bairro Torrão de Ouro. A mostra marca o início oficial do espaço expositivo permanente da instituição e reúne obras inéditas de três artistas da região, propondo reflexões sobre corpo, memória, tempo e território.

A exposição é resultado da primeira Residência Artística do projeto ARCO – Arte Compartilhada. Participam Douglas Reis, de Jacareí, e Duda Prado e Fabián Alonso, de São José dos Campos. A curadoria é de Pitiu Bomfin, com produção cultural de Paulo H Rosa, mentoria de Francela Carrera e produção executiva de Vagner Nery.