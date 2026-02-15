Drones fecharam o espaço aéreo do Aeroporto de Guarulhos e o terminal de Cumbica interrompeu pousos e decolagens na tarde deste domingo (15), após avistagem de equipamentos próximos às pistas.

A suspensão, determinada pouco depois das 16h, provocou impacto imediato na malha aérea e fez companhias alternarem voos para outros aeroportos.

Parte das aeronaves que tinham Guarulhos como destino foi desviada para o Aeroporto de São José dos Campos (Prof. Urbano Ernesto Stumpf).