Drones fecharam o espaço aéreo do Aeroporto de Guarulhos e o terminal de Cumbica interrompeu pousos e decolagens na tarde deste domingo (15), após avistagem de equipamentos próximos às pistas.
A suspensão, determinada pouco depois das 16h, provocou impacto imediato na malha aérea e fez companhias alternarem voos para outros aeroportos.
Parte das aeronaves que tinham Guarulhos como destino foi desviada para o Aeroporto de São José dos Campos (Prof. Urbano Ernesto Stumpf).
Um dos voos alternados saiu de Jericoacoara (CE) com destino a Cumbica e pousou em São José dos Campos.
Outros voos também foram desviados ao longo da paralisação.
Procurada, a assessoria de imprensa do Aeroporto de São José dos Campos informou que estava colhendo informações para se posicionar sobre a movimentação e os procedimentos adotados na contingência.