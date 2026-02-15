15 de fevereiro de 2026
AEROPORTO

AGORA: Drones fecham Guarulhos; voos são desviados para SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Drones fecharam o espaço aéreo do Aeroporto de Guarulhos e o terminal de Cumbica interrompeu pousos e decolagens na tarde deste domingo (15), após avistagem de equipamentos próximos às pistas.

A suspensão, determinada pouco depois das 16h, provocou impacto imediato na malha aérea e fez companhias alternarem voos para outros aeroportos.

Parte das aeronaves que tinham Guarulhos como destino foi desviada para o Aeroporto de São José dos Campos (Prof. Urbano Ernesto Stumpf).

Um dos voos alternados saiu de Jericoacoara (CE) com destino a Cumbica e pousou em São José dos Campos.

Outros voos também foram desviados ao longo da paralisação.


Procurada, a assessoria de imprensa do Aeroporto de São José dos Campos informou que estava colhendo informações para se posicionar sobre a movimentação e os procedimentos adotados na contingência.

