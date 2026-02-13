14 de fevereiro de 2026
SERVIÇO

Taubaté anuncia mudanças viárias durante o Carnaval; confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Taubaté
Avenida do Povo com trecho interditado por conta do Carnaval
Avenida do Povo com trecho interditado por conta do Carnaval

A Prefeitura de Taubaté começou nesta sexta-feira (13) uma série de interdições no trânsito para garantir a realização do Carnaval 2026. As mudanças atingem a Avenida do Povo e o distrito de Quiririm e seguem até a próxima quarta-feira (18), às 6h.

Motoristas que circulam pelas regiões precisam redobrar a atenção. Os bloqueios incluem trechos totalmente interditados e possíveis fechamentos temporários durante os desfiles, conforme o fluxo de pessoas e carros alegóricos.

Na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, o bloqueio nos dois sentidos teve início às 7h desta sexta-feira. A interdição compreende o trecho entre o estacionamento ao lado da Câmara Municipal, passando pela área coberta e descoberta, até o bolsão onde ficarão posicionados os carros alegóricos.

O local permanecerá fechado até o dia 18, incluindo o período de desmontagem da estrutura do evento. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estarão na região para orientar os condutores e organizar os desvios.

Durante os dias de desfile, vias que cruzam a Avenida do Povo poderão ser bloqueadas momentaneamente, caso haja grande concentração de público ou movimentação de alegorias. Nesses casos, os agentes farão a sinalização e direcionamento do trânsito.

Carnaval em Quiririm

No distrito de Quiririm, as alterações começaram no último dia 10 e também seguem até quarta-feira (18), às 6h. Estão interditadas a Avenida Coronel José Benedito Marcondes de Mattos e a Rua José Pistilli, no entorno da Praça Dona Mercedes Tonzoni.

O espaço recebe palco, tendas, barracas e demais estruturas para a programação carnavalesca, tradicional na região e que atrai moradores e visitantes.

A Prefeitura orienta que motoristas respeitem a sinalização provisória e sigam as instruções dos agentes de trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que as medidas podem ser ajustadas conforme a necessidade, priorizando a segurança e a fluidez viária.

Esquema de segurança

Além das mudanças no trânsito, o Carnaval contará com reforço na segurança. A GCM (Guarda Civil Municipal) atuará durante todos os dias de festa.

Na Avenida do Povo, equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) — Ronda Ostensiva Municipal — estarão posicionadas para ações preventivas. Em Quiririm, a GCM (Guarda Civil Municipal) fará patrulhamento a pé nas imediações da praça, ampliando a presença ostensiva e contribuindo para a tranquilidade dos foliões.

