A Prefeitura de Taubaté começou nesta sexta-feira (13) uma série de interdições no trânsito para garantir a realização do Carnaval 2026. As mudanças atingem a Avenida do Povo e o distrito de Quiririm e seguem até a próxima quarta-feira (18), às 6h.

Motoristas que circulam pelas regiões precisam redobrar a atenção. Os bloqueios incluem trechos totalmente interditados e possíveis fechamentos temporários durante os desfiles, conforme o fluxo de pessoas e carros alegóricos.