A Prefeitura de Taubaté começou nesta sexta-feira (13) uma série de interdições no trânsito para garantir a realização do Carnaval 2026. As mudanças atingem a Avenida do Povo e o distrito de Quiririm e seguem até a próxima quarta-feira (18), às 6h.
Motoristas que circulam pelas regiões precisam redobrar a atenção. Os bloqueios incluem trechos totalmente interditados e possíveis fechamentos temporários durante os desfiles, conforme o fluxo de pessoas e carros alegóricos.
Na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, o bloqueio nos dois sentidos teve início às 7h desta sexta-feira. A interdição compreende o trecho entre o estacionamento ao lado da Câmara Municipal, passando pela área coberta e descoberta, até o bolsão onde ficarão posicionados os carros alegóricos.
O local permanecerá fechado até o dia 18, incluindo o período de desmontagem da estrutura do evento. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estarão na região para orientar os condutores e organizar os desvios.
Durante os dias de desfile, vias que cruzam a Avenida do Povo poderão ser bloqueadas momentaneamente, caso haja grande concentração de público ou movimentação de alegorias. Nesses casos, os agentes farão a sinalização e direcionamento do trânsito.
Carnaval em Quiririm
No distrito de Quiririm, as alterações começaram no último dia 10 e também seguem até quarta-feira (18), às 6h. Estão interditadas a Avenida Coronel José Benedito Marcondes de Mattos e a Rua José Pistilli, no entorno da Praça Dona Mercedes Tonzoni.
O espaço recebe palco, tendas, barracas e demais estruturas para a programação carnavalesca, tradicional na região e que atrai moradores e visitantes.
A Prefeitura orienta que motoristas respeitem a sinalização provisória e sigam as instruções dos agentes de trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que as medidas podem ser ajustadas conforme a necessidade, priorizando a segurança e a fluidez viária.
Esquema de segurança
Além das mudanças no trânsito, o Carnaval contará com reforço na segurança. A GCM (Guarda Civil Municipal) atuará durante todos os dias de festa.
Na Avenida do Povo, equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) — Ronda Ostensiva Municipal — estarão posicionadas para ações preventivas. Em Quiririm, a GCM (Guarda Civil Municipal) fará patrulhamento a pé nas imediações da praça, ampliando a presença ostensiva e contribuindo para a tranquilidade dos foliões.