José Cassiano de Góes Mendes morreu precocemente aos 39 anos nesta última quinta-feira (12), em Jacareí. Ele foi sepultado na tarde desta sexta (13), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, José Cassiano deixa uma filha pequena e lembranças boas para amigos e familiares, que se apegam a isso nesse momento tão difícil. Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte precoce dele.