LUTO

José Cassiano, 39 anos, morre no Vale e deixa uma filha

Por Da Redação | Jacareí
José Cassiano de Góes Mendes

José Cassiano de Góes Mendes morreu precocemente aos 39 anos nesta última quinta-feira (12), em Jacareí. Ele foi sepultado na tarde desta sexta (13), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Agora, José Cassiano deixa uma filha pequena e lembranças boas para amigos e familiares, que se apegam a isso nesse momento tão difícil. Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte precoce dele.

Maria Margarida destacou a jovialidade. "Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão doloroso que Deus possa confortar a tds. Quantos jovens de jacarei indo embora. Só Deus amparar os familiares deste jovens", escreveu.

Beatriz Leonardo Lunna Obregon também não esconteu a tristeza. "Meus sentimentos a família tantas pessoas novas do bem partindo tão derretendo meus Deus Q Deus conforta o coraçãozinho da filhinha dele já perdeu a mãe agora o pai q tristeza só Deus pra dá forças em momento tão difícil", afirmou.

