CONVENTO VELHO

Taubaté assina convênio com estado para obra em trecho de córrego

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMT
Ao custo de R$ 1,8 milhão, serão executadas obras de drenagem e construção de muro de gabião para contenção de encosta em trecho do córrego Convento Velho, no bairro Parque Esperança
Convênio
A Prefeitura de Taubaté assinou um convênio com o governo estadual para obras de drenagem e construção de muro de gabião para contenção de encosta em trecho do córrego Convento Velho, no bairro Parque Esperança. O custo será de R$ 1,8 milhão.

Serviço
Segundo a Prefeitura, os serviços serão executados em trecho da Rua Altemira Lopes do Prado e têm com o objetivo mitigar os riscos decorrentes da erosão das margens, inundações e impactos na infraestrutura urbana.

Licitação
"Entre as intervenções previstas destacam-se estabilização das margens, drenagem e recuperação da área degradada. A obra será realizada por empresa contratada por meio de licitação", explicou a Prefeitura.

