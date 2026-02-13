Convênio

A Prefeitura de Taubaté assinou um convênio com o governo estadual para obras de drenagem e construção de muro de gabião para contenção de encosta em trecho do córrego Convento Velho, no bairro Parque Esperança. O custo será de R$ 1,8 milhão.

Serviço

Segundo a Prefeitura, os serviços serão executados em trecho da Rua Altemira Lopes do Prado e têm com o objetivo mitigar os riscos decorrentes da erosão das margens, inundações e impactos na infraestrutura urbana.