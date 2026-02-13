Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (13) após tiroteio com policiais militares na Estrada Municipal do Monte Valério, no bairro Rio Escuro, em Ubatuba.
De acordo com boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento quando foi informada sobre dois homens em atitude suspeita próximos a uma área de mata.
Ao se aproximarem do local indicado, segundo o relato dos PMs, dois suspeitos fugiram em direção ao matagal. Durante a perseguição, um dos homens teria efetuado disparos contra a guarnição.
Confronto e morte
Segundo o registro policial, dois agentes reagiram aos tiros. Um deles efetuou três disparos e outro realizou quatro. Um terceiro policial permaneceu na segurança do perímetro.
O homem que teria atirado contra a equipe foi atingido e caiu na área de mata. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a morte foi constatada no local. Ele não portava documentos e, até o momento, não foi formalmente identificado. O segundo suspeito conseguiu fugir e é procurado.
Arma apreendida e perícia
Com o homem morto foi apreendido um revólver calibre .32, que será submetido a exame pericial. As pistolas dos policiais, de uso restrito, também foram arrecadadas para análise técnica.
A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, além de tentativa de homicídio contra agentes de segurança e porte ilegal de arma de fogo.
O local foi preservado para trabalho da perícia técnico-científica, e a Polícia Civil instaurou procedimento investigatório para apurar a dinâmica completa dos fatos.