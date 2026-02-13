Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (13) após tiroteio com policiais militares na Estrada Municipal do Monte Valério, no bairro Rio Escuro, em Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento quando foi informada sobre dois homens em atitude suspeita próximos a uma área de mata.