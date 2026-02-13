Morreu o homem que havia sido socorrido após uma ocorrência envolvendo o disparo de uma arma de fogo na recepção de uma escola municipal de Jacareí, nesta sexta-feira (13). Ele era pai de dois alunos matriculados na unidade e atentou contra a própria vida.

O caso mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Samu Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o helicóptero Águia, da PM. Após o atendimento inicial, o homem foi transferido para o Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos.