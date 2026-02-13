Morreu o homem que havia sido socorrido após uma ocorrência envolvendo o disparo de uma arma de fogo na recepção de uma escola municipal de Jacareí, nesta sexta-feira (13). Ele era pai de dois alunos matriculados na unidade e atentou contra a própria vida.
O caso mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Samu Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o helicóptero Águia, da PM. Após o atendimento inicial, o homem foi transferido para o Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
O que aconteceu na escola
De acordo com informações preliminares, o homem teria se envolvido em uma discussão familiar antes de ir até a escola onde o filho estuda. Na recepção da unidade, ele se feriu gravemente.
A Prefeitura de Jacareí informou, em nota, que a ocorrência foi registrada em área isolada dos estudantes. As crianças não tiveram contato com a situação e as aulas não foram interrompidas.
Segundo o município, os dois filhos já eram acompanhados pelo núcleo multidisciplinar da Secretaria de Educação e estão amparados por medida protetiva judicial que restringia o acesso do pai à escola.
Apoio e orientação
Especialistas destacam que situações de crise emocional exigem acolhimento e acompanhamento profissional. Falar sobre o tema de forma responsável é uma medida de prevenção.
O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia, pelo telefone 188, além de chat e atendimento online.
Em caso de emergência, o Samu pode ser acionado pelo 192. Buscar ajuda é um passo importante. Apoio está disponível.