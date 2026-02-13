Uma ação de fiscalização em Ubatuba resultou na apreensão de 18 carrinhos de ambulantes e três bolhas infláveis de recreação na Praia Grande.

A operação, realizada na última terça-feira (10), foi coordenada pela equipe de Fiscalização de Comércio e Posturas e teve o apoio da Guarda Civil Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência