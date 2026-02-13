Um homem foi socorrido após atentar contra a própria vida na recepção da escola de seus dois filhos, em Jacareí, na manhã desta sexta-feira (13). O caso mobilizou equipes de segurança e resgate.
Leia mais: AGORA: Pai de alunos morre após ocorrência em escola no Vale
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Prefeitura, o homem é pai de dois estudantes matriculados na unidade escolar municipal. Ele teria tentado entrar nas dependências da escola, mas não conseguiu acesso. Ainda na área da recepção, atentou contra a própria vida.
A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas imediatamente. O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa. O estado de saúde não foi informado até o momento.
Em nota, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, informou que as duas crianças já eram acompanhadas pelo núcleo de atendimento multidisciplinar da pasta e estão amparadas por medida protetiva judicial que restringe o acesso do pai à unidade.
Segundo o município, a ocorrência foi registrada em uma área isolada das crianças, que não tiveram contato com a situação. As aulas não chegaram a ser interrompidas.
A Prefeitura reforçou que está prestando suporte à família e à comunidade escolar envolvida. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Busque ajuda.
Especialistas reforçam que situações de crise emocional exigem acolhimento e apoio profissional. Falar sobre o tema e divulgar canais de atendimento é uma forma de prevenção. Buscar ajuda é um passo importante. Apoio está disponível.
O CVV é referência nacional no combate ao suicídio, com apoio emocional e prevenção, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, email e chat 24 horas todos os dias. O telefone é 188 e o site é o www.cvv.org.br.