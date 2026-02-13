Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem foi socorrido após atentar contra a própria vida na recepção da escola de seus dois filhos, em Jacareí, na manhã desta sexta-feira (13). O caso mobilizou equipes de segurança e resgate.

De acordo com a Prefeitura, o homem é pai de dois estudantes matriculados na unidade escolar municipal. Ele teria tentado entrar nas dependências da escola, mas não conseguiu acesso. Ainda na área da recepção, atentou contra a própria vida.

A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas imediatamente. O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa. O estado de saúde não foi informado até o momento.

Em nota, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, informou que as duas crianças já eram acompanhadas pelo núcleo de atendimento multidisciplinar da pasta e estão amparadas por medida protetiva judicial que restringe o acesso do pai à unidade.