São José dos Campos recebe, entre os dias 20 e 24 de fevereiro, a carreta itinerante "Museu Catavento: Ciência que vai até você", instalada no Parque da Cidade, em Santana.
O projeto é iniciativa do programa CULTSP na Estrada e leva imersões em ciência para as cidades paulistas.
Em São José, a carreta vai funcionar das 8h30 às 17h30 com experimentos de física, química, biologia e astronomia.
A estrutura móvel tem nove estações interativas que recriam o acervo do museu paulistano e permitem aos visitantes vivenciar conceitos científicos de forma lúdica.
A atração é gratuita e livre para todas as idades.
O parque fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana.