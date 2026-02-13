13 de fevereiro de 2026
EDUCAÇÃO

Museu Catavento leva ciência gratuita ao Parque da Cidade em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Carreta itinerante 'Museu Catavento: Ciência que vai até você'
Carreta itinerante 'Museu Catavento: Ciência que vai até você'

São José dos Campos recebe, entre os dias 20 e 24 de fevereiro, a carreta itinerante "Museu Catavento: Ciência que vai até você", instalada no Parque da Cidade, em Santana.

O projeto é iniciativa do programa CULTSP na Estrada e leva imersões em ciência para as cidades paulistas.

Em São José, a carreta vai funcionar das 8h30 às 17h30 com experimentos de física, química, biologia e astronomia.

A estrutura móvel tem nove estações interativas que recriam o acervo do museu paulistano e permitem aos visitantes vivenciar conceitos científicos de forma lúdica.

A atração é gratuita e livre para todas as idades.

O parque fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana.

