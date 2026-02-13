São José dos Campos recebe, entre os dias 20 e 24 de fevereiro, a carreta itinerante "Museu Catavento: Ciência que vai até você", instalada no Parque da Cidade, em Santana.

O projeto é iniciativa do programa CULTSP na Estrada e leva imersões em ciência para as cidades paulistas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp