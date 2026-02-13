O Taubaté recebe o Monte Azul na tarde deste sábado (14), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela décima rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Desta vez, o Burro da Central vai a campo mais animado, já no meio de semana conquistou sua primeira e providencial vitória na Série A-2, ao fazer 2 a 1 fora de casa sobre o Votuporanguense. Além disso, o resultado tirou o time da região da zona de rebaixamento.
Com 7 pontos, o time comandado pelo técnico Fahel Junior está em 14º lugar e tem vantagem nos critérios de desempates sobre o Grêmio Prudente. Agora, tenta o primeiro triunfo diante de sua torcida na temporada.
E a chance é boa, já que o Monte Azul está em 12º lugar, com 9 pontos, ao alcance do Burro da Central. Além disso, o time que vem do outro lado do estado vem em declínio na competição.
Desta maneira, o Taubaté sabe que precisa aproveitar essa oportunidade para vencer, se manter fora da zona de degola e, quem sabe, até memo sonhar com a classificação. Hoje, a equipe da região tem cinco pontos a menos que o oitavo colocado e ainda tem mais seis jogos, ou 18 pontos, até o final da primeira fase.
Mas, se perder ou empatar, além de seguir sem vencer em casa, ainda poderá passar o restante do Carnaval dentro da zona de rebaixamento. “A gente espera não voltar mais para a zona de rebaixamento, nos distanciar, ficar livre totalmente desta zona de perigo. Temos dois jogos em casa e serão fundamentais para sair lá de baixo, dar um salto na tabela e pensar em coisas maiores. Mas ainda é uma situação muito perigosa, dois adversários que também chegam com objetivos traçados, Monte Azul e Santo André, ali no meio de tabela. Se vencermos, passamos o Monte Azul e nos aproximamos do G8. Aí é passo a passo”, disse Fahel.
Ficha técnica
Taubaté
Adílson Júnior; Mika, Luizão, Renan Diniz e Ítalo; Wesley Fraga, Rodrigo Gaia e Yamada; Maranhão, Macário e Romarinho. Técnico: Fahel Junior
Monte Azul
Igor Castro; Gustavinho, Luan Silva, Allan Passos e Didi; Luiz Fernando, Vitinho, Vitor Mariano e Wanderson; Reidner e Wallace Moraes. Técnico: Josué Gamma
Árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: sábado, 14 de fevereiro de 2026. Horário: 15h