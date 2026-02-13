O Taubaté recebe o Monte Azul na tarde deste sábado (14), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela décima rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Desta vez, o Burro da Central vai a campo mais animado, já no meio de semana conquistou sua primeira e providencial vitória na Série A-2, ao fazer 2 a 1 fora de casa sobre o Votuporanguense. Além disso, o resultado tirou o time da região da zona de rebaixamento.