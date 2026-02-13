O São José entra em campo neste sábado (14) de Carnaval, a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, quando recebe o Água Santa de Diadema. Esse jogo vale pela décima rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
E a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, vai a campo no embalo. Afinal de contas, venceu os dois últimos jogos e de forma contundente, fora de casa. Após fazer 2 a 1 sobre o arquirrival Taubaté, ainda fez 3 a 0 no XV de Piracicaba no estádio Barão de Serra Negra.
Para o zagueiro João Ramos, inclusive, o resultado do meio de semana foi essencial para o time. “Foi uma vitória muito importante para mostrar o que o nosso grupo quer dentro da competição. A equipe do XV é um time muito difícil de ser batido nos seus domínios, então ficamos felizes e valorizamos demais a vitória”, disse.
Com os dois triunfos fora de casa, o São José não só entrou no G-8 como também se firmou em quarto lugar, com 14 pontos. Agora, o desafio é se manter na parte de cima, até porque terá dois times difíceis em casa pela frente, o Água Santa e a Ferroviária.
"Acho que é o momento perfeito para mostrar o que a equipe quer na competição. Vamos enfrentar dois dos melhores times da divisão e estamos preparados para fazer dois grandes jogos e buscar as vitórias”, disse o jogador, que contra o XV marcou o seu primeiro gol como profissional.
Já o Água Santa, rival de logo mais, é o vice-líder, com 19 pontos ganhos e tem apenas duas derrotas na temporada. Assim, será um adversário dos mais complicados logo mais.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Igor Dutra, João Ramos, Euller e Carlos Henrique; Iran, Jeferson Lima, Thomas Carvalho e Michael Paulista; Clessione e Gabriel Ramos. Técnico: Jorge Castilho
Água Santa
Vanderlei; Léo Pereira, Hiago, Alisson e Rafael Verrone; Marzagão, Nicholas, Netinho e Cesinha; Gustavo e Levi. Técnico: Ademir Fesan
Árbitro: Caio Carvalho Pereira. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 14 de fevereiro de 2026. Horário: 19h.