O São José entra em campo neste sábado (14) de Carnaval, a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, quando recebe o Água Santa de Diadema. Esse jogo vale pela décima rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.

E a Águia do Vale, sob comando do técnico Jorge Castilho, vai a campo no embalo. Afinal de contas, venceu os dois últimos jogos e de forma contundente, fora de casa. Após fazer 2 a 1 sobre o arquirrival Taubaté, ainda fez 3 a 0 no XV de Piracicaba no estádio Barão de Serra Negra.